«Катаемся по Баку и слушаем Носорожку»: муж Нетребко признался в музыкальных пристрастиях после «Маски»

Юсиф Эйвазов и Кирилл Туриченко подружились во время участия в проекте телеканала НТВ.

Оперный певец, тенор и супруг известной вокалистки Анны Нетребко Юсиф Эйвазов после участия в шоу «Маска» устроил себе отпуск, который проводит в родных местах. Исполнитель находится в Баку, где живут его мама и сестра.

Во время каникул Юсифа Эйвазова не отпускает его любимый проект — шоу «Маска», в котором он принимал участие в костюме Ламы и занял второе место. За время участия в проекте телеканала НТВ Юсиф сдружился с Кириллом Туриченко — Носорогом. Правда, в тот момент они еще не знали, кто есть кто. Дружба и поддержка основывалась на таланте и добром отношении участников шоу «Маска» друг к другу.

Сейчас, находясь в Баку, Юсиф Эйвазов признался, что продолжает наслаждаться вокалом Кирилла Туриченко.

«Носорожек, катаемся по Баку на «Ламборджини» и слушаем. Что мы слушаем? Носорожку слушаем!» — говорит на видео в сторис Instagram Юсиф Эйвазов.

В машине звучит песня «Мы так нелепо разошлись», которую в первом полуфинале шоу «Маска» исполнил Носорог. В этой же программе его разоблачили.

Этот хит на стихи Карины Филипповой и музыку Игоря Крутого исполнял Филипп Киркоров, друг Юсифа Эйвазова и Анны Нетребко. Но, судя по всему, оперному певцу больше по вкусу версия и голос Кирилла Туриченко.

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