«Пока силы — только дойти до туалета»: Ольга Бузова начала вставать после серьезной операции

Поющая телеведущая Ольга Бузова, которую после исчезновения из Instagram, стали подозревать в мнимой операции и желании приобрести еще большую популярность в Сети, доказала, что хирургическое вмешательство действительно было.

Звезда начала выходить на связь с подписчиками и рассказывать, как себя чувствует. На очередном видео в сторис Ольга сообщила, что начала потихоньку ходить.

«Пока силы — только дойти до туалета. И сразу же хочется лечь обратно», — поделилась Бузова.

Она показала себя в туалетной комнате. На звезде простая хлопчатобумажная сорочка, а ноги Ольги перемотаны специальными компрессионными бинтами. Носить их нужно в течение нескольких дней после хирургического вмешательства для профилактики тромбоза.

Телеведущая дала понять, что ей предстоит длительная реабилитация после операции. Рассматривая подарки, которые ей в больницу приносят друзья, Ольга отметила, что она будет еще продолжать восстанавливаться дома. Близкие окружили Бузову заботой – у нее в палате вазы с роскошными букетами цветов, корзины с фруктами и ягодами.

Экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян дал понять, что тоже готов навестить бывшую возлюбленную и поддержать в нелегкое для нее время.

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