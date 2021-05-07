«Превращаюсь в помойку»: 21-летняя дочь Ларисы Гузеевой сделала неожиданное признание

21-летняя дочка известной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова, унаследовавшая от звездной мамы ее невероятную красоту, сделала неожиданное заявление в сторис Instagram. Девушка призналась, что не чувствует себя красивой. Все — из-за карантина и необходимости находиться в Москве, где так мало солнца. А Ольга Бухарова обожает тепло и жить не может без солнца, которое так полюбила за время жизни в Болгарии.

«За карантин жутко устала от своего лица и тела, — призналась дочка Ларисы Гузеевой. — Без солнца не могу, превращаюсь в помойку. Город не люблю. Пылищу от машин не переношу! Живу, слава маме, за городом, где летом можно полежать на поле — под солнцем попечься. Но московское солнце, конечно, не болгарское, к которому я с десяти лет привыкла».

Напомним, у дочери Ларисы Гузеевой есть проблемы со здоровьем. Звезда и ее наследница не скрывают, что Ольга не так давно перенесла операцию, после которой ей была назначена гормональная терапия. Не исключено, что именно из-за препаратов девушка склонна к переменам настроения и непринятию себя.

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