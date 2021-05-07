«Даже если я это сделаю»: Давид Манукян высказался о визите в больницу к перенесшей операцию Ольге Бузовой

Поклонники попавшей в больницу поющей телеведущей Ольги Бузовой обратились к ее экс-бойфренду Давиду Манукяну с просьбой поддержать звезду в сложной ситуации. В комментариях к последнему посту Давы фанаты всячески стремятся обратить его внимание на ситуацию с Ольгой, которая на днях перенесла операцию под общим наркозом.

Одна из девушек упрекнула Давида Манукяна в том, что он до сих пор не посетил ее в клинике.

«Вы говорите сам, что любовь так важна. Но вот Оля в больнице. Почему не забить на обиды, злость и просто не навестить человека?» — спросила поклонница теледивы Даву.

Тот не оставил этот комментарий без внимания, давая понять, что никому больше не позволить лезть в его личную жизнь.

«Даже если я это сделаю или сделал, вы этого не узнаете», — ответил Давид Манукян.

Кстати, Ольга Бузова показывала в сторис Instagram букеты и подарки, которые ей в больницу принесли друзья. Поклонники не исключают, что розы ей вполне мог преподнести экс-бойфренд.

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