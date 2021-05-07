Ким Кардашьян заподозрили в контрабанде древнеримской статуи

Американская телезвезда Ким Кардашьян оказалась в центре скандала с древнеримским антиквариатом. В Калифорнийском суде рассматривается дело о контрабанде из Европы, среди которой была обнаружена часть античной статуи, ранее украденная в Италии.

Речь идет о «фрагменте Самианской Афины Мирона», датируемом I или II веком нашей эры. Несколько лет назад он был изъят пограничниками в порту Лос-Анджелеса среди партии предметов мебели общей стоимостью в 745 тысяч долларов. Получателем данного груза по документам значилась Ким Кардашьян через компанию Noel Roberts Trust (эта же организация занималась покупками недвижимости для светской львицы и ее мужа, рэпера Канье Уэста).

больше по теме Скоро бывшие: Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом Американская пресса сообщает о намерении модели и музыканта на скорейшее решение юридических вопросов.

Сама Ким официально отрицает, что заказывала себе подобный предмет роскоши.

«Мы полагаем, что он мог быть куплен на ее имя без разрешения, она не знала о сделке, — ответил представитель телезвезды каналу CNN. — Мы поощряем проведение расследования и надеемся, что предмет будет возвращен законным владельцам».

Добавим, что фрагмент статуи представляет из себя ноги богини ниже пояса, облаченные в тунику. Верхняя часть скульптуры, очевидно, была отколота еще в древние времена. Мы ни на что не намекаем, но этот образец античного искусства хорошо бы подошел к необычному интерьеру дома госпожи Кардашьян.

Смотрите также: