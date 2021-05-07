Ким Кардашьян заподозрили в контрабанде древнеримской статуи

Американская телезвезда Ким Кардашьян оказалась в центре скандала с древнеримским антиквариатом. В Калифорнийском суде рассматривается дело о контрабанде из Европы, среди которой была обнаружена часть античной статуи, ранее украденная в Италии.
Речь идет о «фрагменте Самианской Афины Мирона», датируемом I или II веком нашей эры. Несколько лет назад он был изъят пограничниками в порту Лос-Анджелеса среди партии предметов мебели общей стоимостью в 745 тысяч долларов. Получателем данного груза по документам значилась Ким Кардашьян через компанию Noel Roberts Trust (эта же организация занималась покупками недвижимости для светской львицы и ее мужа, рэпера Канье Уэста).
Сама Ким официально отрицает, что заказывала себе подобный предмет роскоши.
«Мы полагаем, что он мог быть куплен на ее имя без разрешения, она не знала о сделке, — ответил представитель телезвезды каналу CNN. — Мы поощряем проведение расследования и надеемся, что предмет будет возвращен законным владельцам».
Добавим, что фрагмент статуи представляет из себя ноги богини ниже пояса, облаченные в тунику. Верхняя часть скульптуры, очевидно, была отколота еще в древние времена. Мы ни на что не намекаем, но этот образец античного искусства хорошо бы подошел к необычному интерьеру дома госпожи Кардашьян.