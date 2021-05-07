«Это перебор, ребят»: сестра Ольги Бузовой ответила на хейт после госпитализации звезды

Сестре поющей телеведущей Бузовой, красавице-модели Анне «прилетело» от фанатов звезды сразу после того, как стало известно о госпитализации и экстренной операции у Ольги.

Анна Бузова продолжала публиковать в сторис Instagram позитивные видео вместо того, чтобы показательно страдать на камеру. Поведение девушки очень не понравилось поклонникам Ольги Бузовой. Они тут же начали обвинять Анну в бесчувствии, напомнив, как старшая сестра поддержала ее во время инсульта.

Аня сначала отвечала на нападки в Сети, но один из комментариев заставил ее перейти к решительным мерам. Красавице пожелали, чтобы ее вновь «разбил» инсульт. После этих слов сестра Ольги Бузовой решила закрыть все комментарии в Сети и возможность писать ей в директ.

«Это перебор, ребят. Отключаю комментарии и не читаю директ. Я все. Спасибо. И вам желаю не хворать», — написала Анна Бузова в сторис Instagram.

Стоит добавить, что с просьбой поддержать Ольгу Бузову в сложное для нее время поклонники теледивы обратились к ее экс-бойфренду Давиду Манукяну.

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