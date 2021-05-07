«Дава, поддержи Олю»: поклонники попавшей в больницу Бузовой обратились к экс-бойфренду звезды

Поющая телеведущая Ольга Бузова уже третий день находится под пристальным наблюдением врачей. 5 мая стало известно, что звезда экстренно попала в больницу, где перенесла хирургическое вмешательство под общим наркозом. Накануне, после паузы в сутки с лишним, Ольга Бузова вышла на связь с подписчиками. Ольга не стала раскрывать причину своей госпитализации, сообщив лишь, что ситуация сложная, но рядом с ней хорошие врачи, так что волноваться не стоит.

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Между тем бывший экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян, вопреки ожиданиям ее фанатов, никак не отреагировал на произошедшее со звездой. По крайней мере, не сделал это публично. Бывший избранник Ольги Бузовой продолжает публиковать сторис и посты на свои темы, в которых никак не затрагивается ситуация с теледивой. Поклонники Ольги в комментариях обратились к Даве.

«Дава, поддержи Олю, пожалуйста!» — написала одна из девушек.

Тот тут же отреагировал, ответив поклоннице смайликом в виде сердца. Вероятно, таким образом Давид Манукян решил дал понять, что переживает за Ольгу Бузову и, несмотря на их скандальное расставание несколько месяцев назад, готов оказать поддержку.

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