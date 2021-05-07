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«Дава, поддержи Олю»: поклонники попавшей в больницу Бузовой обратились к экс-бойфренду звезды

Давида Манукяна призвали обратить внимание на заболевшую теледиву.

«Дава, поддержи Олю»: поклонники попавшей в больницу Бузовой обратились к экс-бойфренду звезды
Давид Манукян и Ольга Бузова. Фото: instagram.com/dava_m/

Поющая телеведущая Ольга Бузова уже третий день находится под пристальным наблюдением врачей. 5 мая стало известно, что звезда экстренно попала в больницу, где перенесла хирургическое вмешательство под общим наркозом. Накануне, после паузы в сутки с лишним, Ольга Бузова вышла на связь с подписчиками. Ольга не стала раскрывать причину своей госпитализации, сообщив лишь, что ситуация сложная, но рядом с ней хорошие врачи, так что волноваться не стоит.

Между тем бывший экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян, вопреки ожиданиям ее фанатов, никак не отреагировал на произошедшее со звездой. По крайней мере, не сделал это публично. Бывший избранник Ольги Бузовой продолжает публиковать сторис и посты на свои темы, в которых никак не затрагивается ситуация с теледивой. Поклонники Ольги в комментариях обратились к Даве.

«Дава, поддержи Олю, пожалуйста!» — написала одна из девушек.

Тот тут же отреагировал, ответив поклоннице смайликом в виде сердца. Вероятно, таким образом Давид Манукян решил дал понять, что переживает за Ольгу Бузову и, несмотря на их скандальное расставание несколько месяцев назад, готов оказать поддержку.

Поклонники просят Давида Манукяна поддержать Ольгу Бузову
Поклонники просят Давида Манукяна поддержать Ольгу Бузову. Фото: instagram.com/dava_m/

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