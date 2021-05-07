Букеты красных роз: вдова Бориса Грачевского вновь пришла на его могилу

Екатерина Белоцерковская часто ходит на Троекуровское кладбище, где похоронен ее муж.

Вдова создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская дает понять, что спустя почти четыре месяца после его смерти она продолжает сильно тосковать.

Молодая женщина часто посещает могилу мужа на Троекуровском кладбище и делится с подписчиками снимками захоронения.

В эти майские выходные дни Екатерина Белоцерковская побывала на погосте и показала поклонникам, как сейчас выглядит захоронение. Могила ухожена, на ней появились свежие розы красного цвета. Скорее всего, их покойному мужу принесла сама женщина.

Стоит напомнить, что не так давно во время интерактива в Instagram со своими поклонниками Екатерина Белоцерковская рассказала, что больше не намерена выходить замуж.

Молодая женщина обещает, что до конца дней будет хранить верность своему покойному супругу Борису Грачевскому. Екатерина считает, что больше не сможет никого полюбить так сильно, как любила Бориса Юрьевича.

Уверена Белоцерковская и в том, что годовалый сын Филипп останется ее единственным ребенком.

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