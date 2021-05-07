«Необходимо побыть вдвоем»: невестка Валерии объяснила, почему увезла мужа в Арабские Эмираты

Арсений Шульгин и его жена Лиана устроили себе горячие выходные в жаркой стране.

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин и его красавица-жена Лиана на днях окрестили маленькую дочку Селин. Почти сразу после прекрасного события молодые родители решили устроить себе отдых только вдвоем и улетели в Арабские Эмираты.

Пара остановилась в Абу-Даби, решив каждый день менять отели. Подписчики Арсения и Лианы проявили беспокойство по поводу того, что они уехали в другую страну без четырехмесячной дочери. Молодая мама вынуждена была объясниться. В сторис Instagram Лиана Шульгина дала понять, что им с Арсением просто необходимо иногда побыть наедине, чтобы освежить свои чувства.

«Мы поехали на несколько дней, решили, что везти ребенка на такой короткий срок бессмысленно и не очень для ее акклиматизации. Селин дома с бабушкой, дедушкой, прабабушкой и няней. Иногда необходимо побыть вдвоем!» — написала Лиана Шульгина.

В сторис невестка Валерии публикует снимки, намекающие на то, что в Абу-Даби они с Арсением фактически устроили себе второй медовый месяц. Пара наслаждается друг другом, демонстрируя, что их отношения полны любви и страсти.

Смотрите также