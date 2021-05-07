«Я всегда плачу»: перенесшая операцию Ольга Бузова тронута подарками, которые ей приносят в больницу

Друзья и знакомые стараются поддержать теледиву во время лечения.

Поющая телеведущая Ольга Бузова целые сутки не выходила на связь с подписчиками: звезда экстренно попала в больницу, где ее прооперировали.

Накануне Ольга наконец-то опубликовала видео из больничной палаты, в котором рассказала, что пока находится под наблюдением врачей, правда, так и не раскрыв причину госпитализации.

Друзья поддерживают Ольгу Бузову и стараются поднять ей настроение подарками. В палате звезды уже несколько букетов роз. Один из них теледиве преподнесла подруга, жена футболиста Юлия Самедова.

«Утро начинается не только с уколов, но и с цветов и подарков, — поделилась Ольга Бузова. — Спасибо, моя девочка Юлечка. Тут все ходят и говорят: «Так вкусно пахнет из вашей палаты» — а я ничего не чувствую».

Затем медсестра принесла еще один букет роз. Ольга не сообщила, от кого он, но тут же начала плакать от счастья.

«Я всегда плачу», — объяснила она медсестре, которая попросила ее этого не делать.

Кстати, персонал клиники тоже сделал Ольге Бузовой подарок — плюшевого мишку, который умеет поддерживать общение.

«У меня самые лучшие медсестры. Смотрите, что мне принесли», — показала Ольга медвежонка.

Стоит нажать ему на лапку, и он вступает в коммуникацию.

«Ты мой самый лучший друг», — «говорит» мишка. — Погладь меня, я хороший».

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