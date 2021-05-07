Клава Кока в толстовке с рукавами в цветочек и штанах с лампасами поддержала моду на «папины» кроссовки

Стилист Диана Руссо заметила, что спорт и экстравагантность, сочетающиеся в этом образе, — главные черты стиля певицы.

25-летняя подопечная Black Star Клава Кока вновь радует поклонников новым треком. На этот раз певица записала фит с Сергеем Жуковым, солистом группы «Руки Вверх!». Это лирическая композиция о расставании, которую звезды еще только собираются обнародовать. И в его поддержку музыканты уже не раз появились вместе.

На одной из съемок Клава Кока появилась в стильной толстовке с рукавами в цветочек и широких штанах с лампасами. Мы обратились к стилисту Диане Руссо, чтобы узнать компетентное мнение по поводу выбранного певицей наряда.

«Спорт и экстравагантность — две основные черты стиля Клавы Коки. Данный образ как раз сочетает в себе два этих направления. Широкие спортивные штаны с лампасами и толстовку с экстравагантными рукавами Клава сочетает с массивными ugly sneakers. В целом не вижу ничего плохого в данном образе, это самый простой и комфортный аутфит на каждый день, не претендующий на высокие звания», — оценила образ звезды Руссо.

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Справка Teleprogramma.pro:

Диана Руссо — имидж-стилист. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля — 5 лет.

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