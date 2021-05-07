«Сыновья выросли — мама забыла постареть»: Рудковская в бикини под леопард переполошила пляж

Яна Рудковская в очередной раз восхитила поклонников стройной фигурой и моложавой внешностью. Музыкальный продюсер поделилась в микроблоге свежим пляжным снимком, позировав в сексапильном леопардовом купальнике. Поверх бикини светская львица накинула шифоновую рубашку, подчеркнув идеальный бронзовый загар.

Напомним, что у Яны четверо детей и все мальчики. Старшие — пасынок Андрей и сын Николай от бизнесмена Виктора Батурина учатся в МГИМО. Младший Саша от Евгения Плющенко пошел по стопам отца и занимается в его ледовой школе. Маленького Арсения звездная мама поклонникам пока не показывает.

«Сыновья выросли — мама забыла постареть», «Какая шикарная», «И пейзаж суперский», «Вот умеют же люди отдыхать», «Просто рай!! Такие красоты», «Фигурка огонь! Ножки стройные, вся подтянутая», «С мужем-то спортсменом не отъешься», «Дорого-богато», «Люкс», — пишут фолловеры.

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