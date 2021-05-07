Ах, молодость: Навка блеснула редким пляжным снимком красавицы-дочки от Жулина

Свою миловидную внешность Саша унаследовала от мамы. Дочка олимпийской чемпионки в танцах на льду может похвастаться стройной фигурой и бесконечными ногами.

Саша Жулина унаследовала от своей звездной мамы все самое лучшее: шикарную стройную фигуру, точеную талию, идеальные пропорции тела, бесконечные ножки, блестящие белокурые локоны, как у сказочной принцессы, миловидную внешность, стойкость характера. Наследница олимпийской чемпионки в танцах на льду далека от «золотой молодежи».

Тусовкам и шопингу она предпочитает учебу, саморазвитие и творчество. Саша не привыкла рассказывать о своих достижениях. Только мама изредка может поделиться какими-то подробностями из жизни дочери. К примеру, во время первой волны пандемии Татьяна Навка публиковала в микроблоге кадры, на которых Саша виртуозно перепела один из летних хитов группы HammAli & Navai.

В Storeis микроблога Татьяна Навка поделилась редким пляжным снимком красавицы-дочки. Саша позировала в идеальном купальнике, блеснув стройными ножками безо всяких изъянов. Трудно поверить, что у олимпийской чемпионки в танцах на льду есть такая взрослая дочка, которой уже исполнился 21 год. Сама Татьяна выглядит невероятно молодо и рядом с дочерью ее можно принять за ровесницу.

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