С внуками и зятем: Меньшова запечатлела 79-летнюю Алентову в узких шелковых брюках в ресторане

В Stories микроблога Юлия Меньшова поделилась редкими семейными фото. На днях телеведущая устроила праздник по случаю дня рождения мужа Игоря Гордина. Близкие тепло поздравили мужчину с личным праздником, собравшись в ресторане. На «огонек» заглянула и 79-летняя Вера Алентова. Дочка звезды фильма «Москва слезам не верит» запечатлела родительницу с внуками. Сын Юлии — 23-летний Андрей выше бабушки на две головы.

Для вечера в ресторане жена режиссера Владимира Меньшова примерила по-весеннему яркий наряд. Актриса позировала в узких шелковых брюках оттенка припыленной розы и васильковой блузе. Изюминкой образа стали имиджевые очки.

Вера Алентова может похвастаться моложавой внешностью. При этом она сохранила стройную фигуру. Выглядит советская актриса просто великолепно. Несмотря на свой почтенный возраст, мама Юлии Меньшовой ведет активный образ жизни.

С папой именинником на фото позировала и внучка актрисы — Таисия, ей в мае исполнится 18 лет. Дочка телеведущей как две капли воды похожа на свою именитую бабушку.

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