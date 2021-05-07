Что такое минимализм в одежде и как модно его носить
Видео
Как правильно красить брови: советы стилиста
Видео

С внуками и зятем: Меньшова запечатлела 79-летнюю Алентову в узких шелковых брюках в ресторане

Актриса может похвастаться моложавой внешностью.

С внуками и зятем: Меньшова запечатлела 79-летнюю Алентову в узких шелковых брюках в ресторане
Юлия Меньшова. Фото: Instagram.com/juliavmenshova

В Stories микроблога Юлия Меньшова поделилась редкими семейными фото. На днях телеведущая устроила праздник по случаю дня рождения мужа Игоря Гордина. Близкие тепло поздравили мужчину с личным праздником, собравшись в ресторане. На «огонек» заглянула и 79-летняя Вера Алентова. Дочка звезды фильма «Москва слезам не верит» запечатлела родительницу с внуками. Сын Юлии — 23-летний Андрей выше бабушки на две головы.

Для вечера в ресторане жена режиссера Владимира Меньшова примерила по-весеннему яркий наряд. Актриса позировала в узких шелковых брюках оттенка припыленной розы и васильковой блузе. Изюминкой образа стали имиджевые очки.

Телеведущая Юлия Меньшова
Юлия Меньшова с мужем Игорем Гординым, детьми и мамой Верой Алентовой. Фото: Instagram.com/juliavmenshova

Вера Алентова может похвастаться моложавой внешностью. При этом она сохранила стройную фигуру. Выглядит советская актриса просто великолепно. Несмотря на свой почтенный возраст, мама Юлии Меньшовой ведет активный образ жизни.

Телеведущая Юлия Меньшова показала Веру Алентову
Вера Алентова может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Фото: Instagram.com/juliavmenshova

С папой именинником на фото позировала и внучка актрисы — Таисия, ей в мае исполнится 18 лет. Дочка телеведущей как две капли воды похожа на свою именитую бабушку.

Смотрите также:

также:

Тэги

Вера АлентоваВладимир МеньшовНовости googleЮлия Меньшова