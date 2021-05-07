«Так выглядеть после 45? Фантастика»: Кудрявцева в кружевном бикини сразила идеальным телом

На одной из фанатских страничек 49-летней Леры Кудрявцевой появилось ее памятное летнее фото, которое сама теледива публиковала в личном профиле. В кадре возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова позировала в алом купальнике с белым горошком. Изюминкой пляжного образа светской львицы стала косынка — весенний тренд и трусики с кружевом. Поклонники по-достоинству оценили вид Кудрявцевой, подметив, что смотрится она очень моложаво. Нашлись и те кто предположил, что это заслуга молодого мужа телеведущей.

Сама Лера в недавнем интервью призналась, что после стольких лет брака возлюбленный перестал говорить ей, что она сексуальна. Однако этот факт теледиву нисколько не расстраивает. Макаров души не чает в дочке Маше и просто обожает жену.

«Подогрела в муже страсть», «Так выглядеть после 45? Фантастика», «Вау! Стройняшка», «Ножки идеальны — ровные, загорелые, никаких бугров и целлюлита», «А ведь говорила, что любит поесть на ночь, особенно макароны и хлеб!! Что-то не видим», «Эффект вау! Все поплыли от зависти», «И грудь шикарная», «Вот что значит молодой муж — цветет!», «Так держать, красотка», «Молоденькая такая», «Словно русалка», — пишут фолловеры.

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