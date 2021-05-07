Хит сезона: 39-летняя Брежнева умело скорректировала фигуру ультрамодными джинсами клеш

Вера Брежнева на личной страничке микроблога поделилась свежим снимком, похваставшись обновками. Еще эксперты программы «Модный приговор» на Первом канале советовали представительницам прекрасного пола обратить внимание на ультрамодные брюки из денима, оказавшиеся на пике популярности в весенне-летнем сезоне 2021 года. Так, имиджмейкер-стилист Ольга Линцова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro уточнила, что стопроцентным хитом можно назвать джинсы клеш с высокой посадкой.

Именно эту модель примерила экс-солистка группы «ВИА Гра», умело скорректировав фигуру. Благодаря завышенной талии певица стала смотреться стройнее, а за счет длины в пол — значительно выше.

Напомним, что Вера Брежнева помимо головокружительной музыкальной карьеры дважды стала мамой. У нее есть дочки Соня и Сара. От мужа музыкального продюсера Константина Меладзе певица мечтает родить еще двоих детей. Но с декретом не торопится.

Смотрите также: