«Наверное, грудь сделала»: Анна Бузова отбивается от хейта за «больную» сестру         

Почти сутки певица Ольга Бузова не выходила на связь. Оказалось, девушка в больнице. Вечером 6 мая она вышла в stories своего микроблога, где слабым голосом рассказала, что с ней все хорошо, и с ней «круглосуточно лучшие врачи». Сама девушка едва говорила и при этом обливалась слезами. И даже показала, как в вену ей вводят лекарство.

А тем временем на странице младшей сестры поющей телеведущей — полный штиль. Поскольку поклонники помнят все, многие стали спрашивать Анну Бузову, почему та не у больничной койки своей «лапы».

«Аня, вы какая-то реально странная. У вас сестра в больнице, а вы скачете как конь. Оля видео выложила, ну мягко говоря плохо выглядит, а вы ведете себя как ни в чем не бывало. Может ваш инсульт паралезовал вам мозг», «А что с Ольгой?? Чем она больна ?? Я не подписана на нее, а страницу она закрыла почему-то», «Наверное, грудь сделала», «Значит Ольгино видео, это постановка?», «По реакции сестры понятно что все ок у Оли и что это очередной пиар ход, хорошо что все здоровы и это главное», «Видимо с сестрой все хорошо, если утро доброе», — эти и другие комментарии пишут люди.

Сама Анна достаточно сдержана. И не дает волю эмоциям. Причем, девушка находит время отвечать хейтерам в комментариях. «Как мало знаете, как много судите. Но в любом случае спасибо за дельный совет», «Я за то, что говорю — отвечаю. Все здоровы, и это самое главное».

По этим ответам Бузовой-младшей многие решили сделать вывод, что старшая симулирует ради пиара. Как бы то ни было, сама певица обещала все вскоре рассказать.

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