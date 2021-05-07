Примадонна на стиле: Пугачева в джинсовой куртке и скинни отметилась с Галкиным на прогулке

Алла Пугачева в апреле отметила 72-й день рождения. Но вряд ли кто-то из поклонников скажет, что она внешне выглядит на свой паспортный возраст. Примадонна давно постройнела, сменила безразмерные балахоны на молодежный стиль и с удовольствием примеряет трендовые вещи.

Например, на одной из фан-станиц в Instagram появилось фото, где Примадонна попала в кадр на прогулке с мужем Максимом Галкиным. На легенде эстрады – тотальный лук из денима, состоящий из джинсовки и скинни. В качестве обуви звезда предпочла ботинки на массивной подошве из комбинированной лаковой кожи.

В комментариях под фотографией фанаты принялись обсуждать аутфит Пугачевой. Кто-то восхищен образом звезды, а кому-то кажется, что такой лук не под стать Примадонне.

«Обалденная Семья! Всегда Шикарно! Изысканно одеты!», «Алла Борисовна, красавица наша, поправится надо немножко», «Алла Борисовна,Вы прекрасны! Для своих лет выглядите супер! Но джинсы в обтяжку- это не для Вас! Сразу проявляется отсутствие женственности!», «Она реально так похудела?! Ноги уже спичками стали», «Какие вы стильные, молодцы!», — разделились мнения в комментариях.

Смотрите также