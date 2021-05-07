Скоро в тренде: Эвелина Хромченко рассказала про моду на парчу

Модный эксперт Эвелина Хромченко помогает кардинально преображаться не только героиням программы «Модный приговор». Ее советы и комментарии по стилю настолько универсальны, что любая модница, следящая за трендами, способна без лишних трат и самостоятельно каждый сезон быть фэшн.

На этот раз Хромченко предупредила модниц, что вскорости на фэшн-Олимп взойдет парча. Вещи из этой тяжелой ткани с металлизированными нитями золотого или серебряного достоинства способны преобразить любой, даже повседневный образ.

«Будущей осенью актуальна парча. Кто сказал? Да все – от Saint Laurent до Marras. А вот в летних коллекциях ее используют редко!», — заметила эксперт.

Хромченко показала подборку самых разных элементов гардероба, – от вечерних платьев до блуз every day, выполненных из парчовой ткани. «Отдельные элементы костюма можно мешать с повседневными вещами», — заметила стилист.

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