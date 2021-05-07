Стильный отдых: Стеша Маликова в пляжном платье цвета «взбесившейся Барби» отметилась на Мальдивах

Модница даже на отдыхе выбирает трендовые оттенки для своих образов.

Многие знаменитости на майские выходные решили как следует отдохнуть и для этого выбрали путешествия за границу. Например, телеведущая Юлия Барановская с двумя детьми от Аршавина сейчас знакомится с достопримечательностями Иордании, встречая рассветы в пустыне.

больше по теме В сердце пустыни: Барановская в чалме и бежевом платье позировала в древней Петре Телеведущая путешествует по Иордании с детьми и друзьями.

А вот семья Дмитрия Маликова предпочла пляжный отдых. Поскольку выбор направлений ограничен из-за пандемии, то музыкант с женой и детьми улетел на Мальдивы. Сам певец нечасто показывает, как проводит время на райском острове, а вот его красавица-дочка Стефания с удовольствием ведет микроблог.

Накануне девушка отправилась на прогулку по острову. Поверх купальника она надела пляжное платье макси трендового цвета «взбесившаяся Барби». Наряд по оттенку повторил природные тона распустившихся соцветий на дереве, и получился очень летний и стильный кадр.

Про то, что цвет «взбесившейся Барби» наступившей весной очень актуален, ранее рассказывала Эвелина Хромченко. И уже многие знаменитости вписали этот яркий оттенок в свой гардероб.

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