«Бери шинель, пошли домой»: дочка Климовой от Месхи спела песню про войну

Многодетная актриса много внимания уделяет воспитанию своих наследников и прививает им патриотизм.

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова за свои 42 года успела стать матерью четыре раза. Она растит 19-летнюю дочку Лизу, двоих подростков-сыновей Корнея и Матвея и пятилетнюю Изабеллу. Воспитанию наследников актриса старается уделять все свое свободное время.

В преддверии Дня Победы Екатерина с малышкой Беллой разучили песню о войне на стихи Булата Окуджавы. И звездная мама решила похвастаться творческим достижением дочурки, сняв ее пение на видео.

«С войной покончили мы счеты, бери шинель, пошли домой», — пропела Изабелла.

Девочка растет очень артистичным ребенком и ничуть не смущается камеры. Кстати, зимой звездная мама стала приобщать Беллу к спорту и поставила ее на фигурные коньки.

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