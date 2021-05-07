В сердце пустыни: Барановская в чалме и бежевом платье позировала в древней Петре

Ведущая Первого канала, шоувумен Юлия Барановская обожает путешествовать. Бывшая жена Андрея Аршавина старается отправляться в трипы вместе с стремя детьми, но на этот раз старший Артем сдает экзамены в школе, поэтому остался дома.

Телеведущая с дочкой и младшим сыном улетели в Египет, а потом — в Иордан. Компанию им составил звездный визажист Юрий Столяров, с которым девушка дружит уже давно и изъездила множество стран и регионов.

В программе увлекательной поездки – ночевка в пустыне, посещение древнего города Петра, построенного в скалах, и фотосессия. Барановская показала, как проходят съемки. За один день она сменила несколько образов. И один из них – полностью бежевый.

Голову красотка повязала чалмой, на плечи накинула шаль в тон юбке, которая скользила прямо по земле, визуально удлиняя силуэт теледивы. Получилась аллюзия на древнюю жительницу Петры.

Построенная более двух тысяч лет назад, Петра была столицей Набатейского царства. Она выстроена в камне прямо в самом сердце пустыни и располагалась на пересечении двух важнейших торговых артерий, одна из которых соединяла Красное море с Дамаском, другая – Персидский залив и Газу. В 2007 году Петра стала одним из новых семи «чудес света».

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