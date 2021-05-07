«Кокон страсти»: Владислав Лисовец объяснил, что у него общего с Павлом Волей

На портале Teleprogramma.pro в очередном выпуске проекта «Загугли звезду» — новый герой. На этот раз о себе рассказал знаменитый стилист, фэшн-эксперт Владислав Лисовец. Он лично ответил на вопросы из Интернета о себе и своей жизни, в том числе и личной.

Один из запросов в Сети – «Лисовец и Воля». Кто-то пытается выяснить, не братья ли эти два популярных в шоу-бизнесе человека, чем они похожи или почему их путают. И стилист объяснил в видеоинтервью, почему в какой-то момент они действительно стали с Волей очень похожи. Но друг другу они не приходятся родственниками.

«Это началось с того, когда Паша сделал такую же стрижку, как и у меня. И соответственно, прически очень сильно дотягивают образ и делают людей похожими. С этого момента нас и начали сравнивать», — объяснил Лисовец.

Он признался, что сравнение с Волей его никогда не обижало, и надеется, что своего названого брата – тоже. Хотя изначально казалось, что комик расстраивался.

«Надо было понимать, что все-таки стрижка «кокон страсти», которую я носил тогда, ассоциировалась со мной и называлась «Как у Лисовца». Я слышал, что Паша даже хотел специально сделать стрижку, как у меня», — признался стилист.

Кстати, Лисовца часто сравнивают с Дэвидом Боуи или Джонни Деппом. И такое сопоставление с голливудскими звездами ему очень льстит. Но и против Воли он ничего не имеет.

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