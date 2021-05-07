В объятиях у дедушки: Пригожин показал, как внучка Валерии сидит у него на ручках

В начале года певица Валерия впервые стала бабушкой. Ее сын Арсений Шульгин с женой произвели на свет дочурку, которую нарекли Селин. Девочке уже идет пятый месяц, и на прошедшую Пасху родители покрестили малышку.

На таинство были приглашены все родственники, в том числе звездная бабушка с мужем Иосифом Пригожиным. Продюсер не остался в стороне и смог понянчить малышку в церкви после крещения.

«Вот и Селин теперь крещеная», — подписал продюсер снимки.

Пригожин носил внучку на руках и умилялся ей вместе с Валерией. Девочка с удовольствием посидела на ручках у дедушки, и от увиденных трогательным снимков подписчики в комментариях просто растаяли:

«Как это трепетно, нежно, важно и красиво, прям слезы наворачиваются, от фото и от тех кто на фото веет неимоверным добром, уютом и теплом», «Такие чудесные фотографии и эмоции», «Такие вы хорошенькие», «Иосиф! Какая у Вас гармоничная семья!», — пишут в комментариях.

Смотрите также