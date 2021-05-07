Олицетворение роскоши: Кудрявцева в Дубае первым делом похвасталась фешенебельным отелем

Телеведущая долго не могла попасть в отпуск из-за проблем со здоровьем.

Ведущая шоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева отправилась на отдых в Дубай. Звезда планировала попасть сюда еще на январских каникулах. Однако, сначала она слегла с коронавирусом, затем последовал перелом – и отпуск так и не состоялся. Но целеустремленная блондинка смогла устранить все преграды до майских праздников и вырвалась в отпуск, хоть и под конец длинных выходных.

«Наконец-то выходные!!! И мы решили выбраться на недельку в Дубай», — обрадованно сообщила звезда.

Первым делом Кудрявцева показала, в каком отеле остановилась. Это роскошный Palazzo Versace Dubai, где как-то побывали Ляйсан Утяшева и Павел Воля. У них не нашлось возможности здесь поселиться, но они познакомились с фешенебельными интерьерами и их историей на экскурсии.

На входе отель напоминает итальянский дворец XVI века своими высокими сводами. Изысканное убранство внутренних интерьеров впечатляет роскошью. Как и виды, которые открываются из дворца. Архитектурно отель исполнен в неоклассическом стиле с едва уловимыми чертами арабской архитектуры.

Номер, в котором остановилась Кудрявцева, — один из роскошнейших люксов. Просторный и наполненный светом, пропитан итальянским богатством, которую олицетворяет бренд Versace.

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