«Ах, эти губы!»: Басков пришел в экстаз при виде Кошкиной с пышным декольте

Звезда сериалов, актриса юмористического шоу «Однажды в России» 31-летняя Яна Кошкина – эффектная девушка с выдающимися формами. Красавица знает, как подчеркнуть достоинства фигуры, и пользуется этим, чтобы подразнить поклонников.

Но под чары жгучей брюнетки подпадают и селебрити. Накануне красотка разместила селфи в микроблоге, на котором позирует в жакете на голое тело. Декольте во всей красе подчеркнуло пышный бюст актрисы. И Николай Басков не смог пройти мимо. Он почти впал в экстаз от увиденного.

«Ах, эти губы!», — восхитился Басков и добавил эмоджи с пытающим огнем.

Подписчики в комментариях не оставили без внимания сообщение от Баскова. Они отреагировали на его эмоции: «Не только губы», «Не подкатывай!», «Ах этот ботокс», «А глаза!».

Кстати, таким снимком Кошкина сообщила, что ее дебют на сцене «Театра на Малой Бронной» прошел успешно, и звезда готовится к еще одной премьере.

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