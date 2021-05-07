«Доверяла даже интимные подробности»: стилист Владислав Лисовец — о дружбе с Жанной Фриске

Неделя близится к концу, а это значит, что на портале Teleprogramma.pro – новый выпуск «Загугли звезду» — авторского проекта, в котором звезды лично отвечают на популярные запросы в Сети.

На этот раз в гостях у журналистов – звездный стилист Владислав Лисовец. Где он родился, кто его родители, в чем секрет его молодости, как пришел в индустрию красоты – об этом и многом другом фэшн-эксперт рассказал в видеоинтервью.

Ему доверяют свою внешность многие звезды шоу-бизнеса, театра, кино. Но не с каждым из них звездный стилист переходит на ступень крепкой дружбы. По признанию мастера, людей, которых он готов впустить в свою жизнь, очень мало.

Таким человеком для него была певица Жанна Фриске. Лисовец вспомнил, что это были очень теплые отношения, дружба, о которой пишут в книгах. Они уважали друг друга, ценили и дорожили дружбой.

«Жанна мне доверяла, а я же доверял ей. Если я пускаю человека в свой круг, то точно могу ему все рассказывать. Я тоже входил в круг Жанны, потому что она доверяла мне даже интимные подробности личной жизни. И очень часто я говорил, что мы с одной планеты. Мы – люди, которые находясь здесь, жили по каким-то старообрядческим правилам: уважать других, говорить негромко, стараться дать окружающим то, чем тебя наградил Бог. А еще очень важно чувство юмора. Шутить она умела, в том числе и над собой, поэтому мы не могли не дружить», — вспомнил мастер.

Жанна Фриске, напомним, умерла в июне 2015 года от онкологии. Страшный диагноз ей поставили во время беременности в 2013 году, и она до последнего боролась за жизнь. Но битву проиграла.

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