«Олег заставляет»: Волочкова в красном монокини поразила подписчиков своей худобой

45-летняя балерина Анастасия Волочкова отдыхает на Мальдивах. Туда она улетела вместе с бойфрендом Олегом, с которым помирилась спустя три месяца расставания. Время на райском острове летит незаметно, и артистка старается запечатлеть на память чуть ли не каждый момент своего отпуска.

Накануне на Мальдивах случился дождь. И Волочкова решила, что это тоже повод для публикации в микроблоге. Правда, позировала звезда сцены не в океане или на пляже, а под крышей своего бунгало. На ней был красный купальник-монокини. «Спряталась от дождика», — сообщила балерина.

Волочкова не стала закрывать комментарии, как обычно это делает со своими публикациями. И фолловеры принялись обсуждать фигуру звезды.

«Красивая, стройная фигурка, смотреть приятно, хочется смотреть и смотреть», «Бревнышки погнулись в районе талии», «Талию нафотошопила», «Ноги от ушей», «Настя, ты сильно похудела», «Настя, вы очень увлеклись похудением, на этом фото вы старушка», «Талии нет», Настя, хватит худеть», «Устрашающая худоба. На уровне дистрофии. Вам нужна помощь», «Плечи как у мужчины, а попы нет», — поразились худобой некоторые люди.

«Что вы едите, что такая фигурка?», — вопрошает кто-то. На что блондинка ответила: «Я практически ничего не ем. Но тут на Мальдивах Олег заставляет. Шпинат, сашими, бульончики и много лимона», — перечислила свой рацион звезда.

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