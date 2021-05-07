«Отличный пример»: Собчак предстала в джинсах-слоуч и лонгсливе с игривым вырезом

Стилист Анастасия Стар заметила, что наряд выдает в журналистке уверенную, современную и стильную девушку.

Журналист, блогер и экс-кандидат в президенты страны Ксения Собчак отправилась в Мексику на отдых. Девушка прилетела сюда отчасти для работы, но все-таки совмещает полезное с приятным и много времени проводит, изучая достопримечательности.

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Она уже посетила музей ацтеков, побывала в «синем доме» Фриды Кало, где родилась и прожила всю жизнь всемирно известная художница.

«Не забывает Собчак и продумывать свои наряды. Девушка поделилась снимком, на котором позирует в вареных джинсах и трендовом лонгсливе с вырезом на плече. Стилист Анастасия Стар считает, что аутфит светской львицы заслуживает лайк. Ксения Собчак уже не первый раз радует нас стильными актуальными образами. Этот комплект — отличный пример сочетания привычных, но в то же время нестандартных вещей. Джинсы правильной длины и посадки, красивой неоднородной варки с акцентным кожаным ремнем. Трендовый черный лонгслив с игриво открытым плечом. Ботинки на тракторной подошве. Все единицы в комплекте друг с другом создают впечатление уверенной в себе, современной, дорогой, стильной городской девушки. Ксении образ к лицу. Однозначно ставим ей лайк!», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни, курсы «Имидж-любитель» и «Имидж-любитель – 2. ДНК стилей». Опыт работы — 2 года.

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