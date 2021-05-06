Женщина-вамп: Кошкина показала роскошную грудь, накинув пиджак на голое тело

Яна Кошкина — обладательница внушительного размера груди, которой она гордится. В микроблоге брюнетки с периодической частотой появляются фото, на которых значительная часть кадра отводится пышному бюсту. На этот раз Яна поделилась с фанатами фото, на котором позировала в черном пиджаке, накинутом на голое тело. Образ брюнетка дополнила красной помадой.

«Готовим для вас еще одну большую театральную премьеру. А может, и не одну», — написала Кошкина.

Фанаты восприняли новость на ура.

«Будем ждать! Огонь! С дебютом, Вас!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что популярность Кошкина получила благодаря сериалу «ЧОП». Позже она стала ведущей программы «Короли фанеры».

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