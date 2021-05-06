Прикрыла грудь руками: обнаженная Николаева запечатлелась в джакузи

Еще в прошлом году ведущая канала «Россия 1» Елена Николаева рассказала о помолвке с экс-возлюбленным Анастасии Волочковой Игорем Вдовиным. Пара встречалась несколько лет, журналист быстро нашла общий язык с дочкой бизнесмена и балерины Ариадной. Зимой Николаева обмолвилась в своем Instagram о том, что Вдовин теперь ее муж.

Майские праздники семья решила провести в Грузии. Моментами отдыха Николаева делится в своем микроблоге. Среди красивейших грузинских пейзажей есть место и личным снимкам, порой слишком откровенным. На этот раз Елена запечатлелась обнаженной в джакузи, прикрыв грудь руками.

«Чудо наше чудесное! Смело! Огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что дочь Волочковой и Вдовина проживает вместе с отцом и его теперь уже женой. Ариадна переехала к нему еще прошлой весной.

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