«Можно спутать со мной»: Вера Брежнева поделилась кадрами с подросшими дочками на отдыхе

Певица проводит время на отдыхе с младшей наследницей Сарой. А старшая дочка присылает ей фото из Калифорнии.

Вера Брежнева раньше выступала в составе группы «ВИА Гра», а теперь является одной из самых популярных певиц в России. Она всегда появляется на сцене в женственных образах. В макияже девушка предпочитает нюдовые и нежные оттенки, которые подчеркивают естественную красоту. В обычно жизни артистка носит спортивные костюмы и лаконичные образы. Подобные наряды выбирают и ее дочки.

Как известно, с Константином Меладзе у нее нет общих детей. Но Вера воспитала дочку Соню от первого брака с Виталием Войченко и теперь заботиться о дочке Саре, рожденной от бизнесмена Михаила Кипермана. Если старшая наследница артистки живет в США и видится с мамой не часто, то младшая — почти все время проводит дома, но уезжает на учебу в Европу. Эти майские праздники Брежнева проводит в особняке. Не исключено, что она улетела в Италию, где у нее давно есть поместье.

7 мая певица решила показать своих подросших наследниц. На фото 20-летняя Соня в черных велосипедках, майке и плюшевой куртке гуляет в Калифорнии.

«Сонечка была в пустыне в Калифорнии, прислала фото», — похвасталась Вера. «Моих детей уже можно спутать со мной», — добавила звезда.

Артистка засняла на камеру и 11-летнюю Сару. Девочка была в белоснежном спортивном костюме. Она прятала лицо под капюшоном и убегала от мамы.

«Невозможно упросить», — шутливо написала Брежнева.

Поклонники согласились с артисткой, что наследницы выросли ее копиями. Многие восхитились трогательными кадрами. Напомним, что недавно Вера заявила, что мечтает еще раз стать мамой и подарить мужу двоих детей.

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