Едва разговаривает: Ольга Бузова впервые вышла на связь из больницы

Телеведущая больше суток не публиковала ничего в соцсетях. Как оказалось, она находится в реанимации и до сих пор не пришла в себя окончательно.

Ольга Бузова является одной из самых известных женщин в нашей стране. Она вела «Дом-2», а потом также стала певицей. В последнее время девушка не раз жаловалась на здоровье. Она получила травму, когда участвовала в шоу «Ледниковый период», а в начале года пережила расставание с Давидом Манукяном, что тоже отразилось на ней не лучшим образом. Однако она всех удивила, когда пропала из соцсети.

Больше суток Ольга ничего не публиковала в своем Instagram. Выяснилось, что она находит в больнице. Телеведущей сделали операцию, а затем она оказалась в реанимации. Ни родные, ни ее помощники так не раскрыли подробности произошедшего. Сестра девушки Анна Бузова и вовсе вела себя так, будто ничего не случилось. Однако вечером 6 мая Бузова впервые вышла на связь. Она сняла себя в больничной палате.

Звезда едва могла разговаривать, ее клонило в сон. Лицо Оли было припухшим, но при этом она смогла заплести косички, чтобы не выглядеть растрепанной.

«Простите, что долго не выходила на связь. Очень долго отходила вчера от наркоза. Думала — приду в себя и все расскажу, но не могу до сих пор прийти в себя. Плюс ночью поднялась температура. Все нормально, я нахожусь под контролем врачей. И еще наверное чуть-чуть полежу, потому что очень хочется спать. Главное, что мама, папа знают, что все хорошо. Не переживайте, все нормально», — струдом произнесла артистка.

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