Грудь и складки на животе: Асмус показала, как на самом деле выглядит без одежды

Кристина Асмус — активный пользователь Instagram. На своей странице актриса не стесняется публиковать свои самые откровенные фото — без макияжа или в нижнем белье. Причем зачастую это делает с чувством юмора. На этот раз блондинка поделилась с фанатами кадром, на котором показала живот в складках и округлую грудь.

«Ох, уж эти майские», — написала Асмус.

Подписчики оценили прекрасное чувство юмора актрисы.

«Обожаю вас! Восхищаюсь настоящими женщинами. Главное, выбрать правильный ракурс!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Кристина развелась с шоуменом Гариком Харламовым после восьми лет брака. Дочь Настя живет со звездной мамой в Подмосковье. О личной жизни после развода актриса не говорит.

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