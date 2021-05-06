«Кто будет смотреть?»: Харламов предложил неожиданного героя на роль нового «холостяка»

Шоумен проявил чувство юмора на своей странице в Instagram.

Новость о том, что Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака, облетела все СМИ. Тему бурно обсуждают в Сети. Не остался в стороне и шоумен Гарик Харламов. В своем инстаграме он разместил коллаж, на котором было изображено лицо миллиардера и тело Тимати. Напомним, что рэпер является главным героем очередного сезона шоу «Холостяк».

«Вот это распил года, конечно. Распил века, наверное, даже. Кто будет смотреть Билла в «Холостяке?» — написал Харламов.

Фанаты оценили чувство юмора Гарика.

«Где и как записаться в невесты?» — шутили подписчики.

Напомним, что Харламов с прошлого года также находится в статусе холостяка. Со своей женой Кристиной Асмус он развелся после восьми лет брака.

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