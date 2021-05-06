«Будь счастлив!»: Лепс показал редкое фото единственного сына

Григорий Лепс — многодетный отец. У него есть дочь Инга от первого брака и еще трое детей родились во втором. Самый младший из всех наследников музыканта — сын Ваня — появился на свет в 2010 году. 6 мая ему исполнилось 11 лет. По этому случаю музыкант поздравил его с днем рождения, опубликовав в своем Instagram редкое фото.

«Сын, будь счастлив и здоров! Покоряй новые вершины и знай, мы всегда рядом! С днем рождения, Ваня!» — написал Лепс.

Напомним, популярность Лепс получил в 1995 году, когда выпустил свой первый альбом «Храни Вас Бог», а песня из него — «Натали» — стала настоящим хитом.

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