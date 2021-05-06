«От девяти до 50»: Устинья Малинина похвасталась успехами своей вокальной школы

Устинья Малинина решила пойти по стопам звездного папы и тоже занялась музыкой. Девушка живет в Лондоне, где учится в Королевском колледже. А в феврале она открыла свою онлайн-школу, в которой обучает всех желающих. Спустя три месяца Устинья рассказала об успехах в Instagram.

«Я познакомилась с прекрасными людьми, многие из которых стали моими ученицами и учениками. Возраст очень разный — от 9 до 50 лет. Вместе мы на пути к достижению целей. У всех они разные: у одних — развитие дыхания и осанки, у других — совершенствование вокала», — написала Малинина.

Также Устинья призналась, что школа стала для нее «невероятным источником вдохновения».

Мама и папа девушки отреагировали на ее публикацию.

«Горжусь тобой, Устинья! Желаю успехов твоим ученикам и тебе вдохновения и терпения», — написала Эмма Малинина. «Поздравляю, любовь моя! Желаю тебе удачи и наслаждения в творчестве!» — добавил Александр Малинин.

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