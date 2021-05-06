Барановская в белоснежном платье и сланцах Hermes запечатлелась в Иордании

Юлия Барановская знакома многим зрителям, так как ведет ряд передач на телевидении. Также она была женой футболиста Андрея Аршавина. Однако после расставания со спортсменом ей приходится самой заботиться о троих наследниках. Она ни на что не жалуется, так как хорошо зарабатывает и успевает посещать вечеринки и светские мероприятия. Но больше всего ей нравится путешествовать.

Эти майские праздники Юлия проводит с друзьями и своей дочкой в Иордании. Ей удалось организовать увлекательное путешествие. Она успела посетить древний город Петра. Примечательно, что даже в таком безлюдном и пустынным месте она тоже наряжается. Накануне телеведущая отметилась в платье-балахоне салатового цвета, а также примерила алый вечерний наряд, в котором устроила фотосессию.

А когда группе туристов пришлось путешествовать по ущелью на ослах, то Барановская уже была облачена в белоснежное платье оверсайз. Она повязала платок в тон на шею, а также другим платком цвета марсала покрыла голову. Дополняли образ сланцы Hermes.

«Королева ослов», — шутливо назвал ее друг-визажист Юрия Столяров. «Ну а кто ты? Ходжа Насреддин, Юль? Чувствуешь себя Ходжоной Насреддиновной?» — пошутил он потом.

Поклонники отметили, что Барановская очень загорела. Более того, она грациозно сидела на ослике, который ее вез по ущелью. Многие одарили звезду комплиментами.

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