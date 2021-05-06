«Даже не знаю, кем он работает»: Волочкова в шпагате оседлала широкую спину таинственного ухажера

Анастасия Волочкова поделилась в Instagram свежим пляжным снимком с Мальдив. При этом экс-солистка Большого театра открыла для поклонников комментарии к фото. Хейтеры поспешили воспользоваться такой «удачей», окунувшись в бурное обсуждение шикарного отдыха балерины. Пока одни обсуждали нового избранника артистки, другие критиковали Анастасию за излишне откровенную позу. Прима-балерина оседала мощную спину таинственного ухажера, взобравшись к нему на шею. При этом Волочкова исполнила свой фирменный поперечный шпагат, блеснув царским размахом ног.

В такой позе экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова повисла вниз головой, похваставшись растяжкой. При этом изюминкой образа стал купальники, крошечные трусики которого понравились не всем поклонникам балерины. Многие подметили, что с таким же успехом артистка могла бы позировать и вовсе голышом — в костюме Евы.

«Поддержка бывает разной. Таким бывает начало нашего дня. Вот так уже 9,5 месяца Олег носит меня на руках. И я за очень многое ему благодарна. Для сбережения этих сокровенных отношений нам обоим понадобилось терпение и мудрость. Ну, не публичный Олег человек и не гонится за известностью. И слава Богу. Мы никогда не меряемся ничем. Ни популярностью, ни славой, ни достижениями, ни возможностями. У нас у обоих все в порядке. И это счастье, когда отношения построены на взаимном уважении, любви безо всяких условий и на доверии друг другу. Увидев цветочки на моем купальнике, Олег спел мне песенку: „А я в пруду для Лилии сорвал три желтых лилии“. Нам так весело! Я даже не знаю, кем он работает!! Но в партнеры его беру. Приходите 27 мая в театр «Аквамарин», — отметила балерина.

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