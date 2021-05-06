«Смешение фактур»: Собчак в легкой блузе из шифона и силуэтной юбке миди сделала акцент на тонких щиколотках

Ксения Собчак с замужеством и появлением сына Платона стала одеваться более сдержанно и элегантно. Если раньше эффектная блондинка любила эпатировать публику смелыми нарядами, то теперь она отдает предпочтение женственности. Однако от экспериментов жена театрального режиссера Константина Богомолова отказываться не стала. И главная фишка, которую время от времени использует Собчак — «смешение стилей и фактур».

Так, на прогулке телеведущая предстала в легкой шифоновой блузе с открытыми плечами и рукавами-буфами в белый мелкий горошек. Изюминкой образа стала лимонная юбка миди с фантазийным принтом. Особое внимание Ксюша уделила аксессуарам — к массивным браслетам она подобрала монисто и плетенную сумочку в тон к босоножкам. Не забыла теледива и про имиджевые очки в круглой оправе.

«Музей Фриды Кало напомнил виллу Сент-Лорана в Марокко. Красиво, ухоженно, турист-френдли. Кажется, этими местами занимается один пиар-агент. При таком богатстве красок и культур… мне кажется, все здесь располагает к неожиданным цветовым сочетаниям, смешением фактур и сложной работе с тканью», — отметила Ксения.

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