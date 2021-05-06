Акцент на талию: Собчак отметилась на шопинге в силуэтном платье на бретелях-подтяжках

Ксения Собчак воспользовалась преимуществом праздничных майских дней и устроила себе глобальный шопинг. В числе магазинов, в которых она отметилась, оказался ГУМ. Светская львица заметила, что былого ажиотажа сейчас здесь нет, поэтому делать покупки особенно приятно.

Ведущая не удержалась и сделала красивый кадр на лестнице в вещи, которую она как раз здесь приобрела. Это оказалось силуэтное платье итальянского бренда Sportmax с бретелями-подтяжками, которое идеально подчеркивало талию светской львицы.

Ксения заметила, что любит модные в настоящий момент цветочные принты, но не такие, как советовала Эвелина Хромченко в духе жостковского подноса, а более сдержанные.

К слову, в числе самых модных рисунков на одежде ведущая «Модного приговора» выделяла также «тай дай», восточные «огурцы», горох, полоску и пэчворк.

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