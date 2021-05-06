Советовал Васильев: Кравченко примерила блузку с модным принтом, который станет хитом этого лета

Купонные рисунки уже не раз входили в моду, и этот год – не исключение.

Станислав Садальский обнародовал в личном блоге снимок с космонавтом Георгием Гречко и актрисой Татьяной Кравченко, заметив, что все они имеют украинские корни.

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Фолловеры артиста поблагодарили блогера за то, что он поддерживает идею дружбы народов и равенства наций. А кое-кто был рад увидеть рядом с ним свою любимицу — звезду «Сватов». Ведь Татьяна Кравченко не ведет социальных сетей и о ее обыденной жизни практически ничего не известно.

Как оказалось, артистка следит за трендами, ведь принт, который можно увидеть на ее блузке — сейчас в трендах, а предстоящим летом обещает стать суперхитом. Об этом рассказывал Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала, заметив, что этот рисунок всегда наделяет образ определенной долей жизнерадостности. Впервые он вошел в моду в 60-е годы и с тех пор не раз появлялся в коллекциях дизайнеров одежды.

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