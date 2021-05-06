Что такое минимализм в одежде и как модно его носить
Видео
Как правильно красить брови: советы стилиста
Видео

Ножки просто бесконечные: Кержаков не смог сдержать эмоций, увидев Рудковскую в летящем облачении со шлейфом

Звезда примерила тотальный черный лук.

Ножки просто бесконечные: Кержаков не смог сдержать эмоций, увидев Рудковскую в летящем облачении со шлейфом
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Яна Рудковская после продолжительного отдыха с семьей на Мальдивах уже несколько дней пребывает в Москве. Но, как заметила она, райские острова «не отпускают». Звезда по-прежнему перебирает фотографии из отпуска и делится ими с поклонниками в Сети.

На этот раз продюсер обнародовала в своем Instagram фотографию с наследником Сашей, запечатлевшись в романтическом луке в черных тонах. Знаменитая блондинка примерила закрытый купальник Chanel и летящую юбку-парео.

Этот стайл не оставил равнодушными многочисленных фолловеров Яны, которые моментально заполнили ее микроблог восторженными комментариями. Не смог пройти мимо и футболист Александр Кержаков, который выразил свои эмоции в виде «лайка» под фото.

Смотрите также

Тэги

МальдивыЯна РудковскаяЯна Рудковская последние новости