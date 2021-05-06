В кожаных брюках и на каблуках: как незрячая Диана Гурцкая впервые сыграла в футбол

Диана Гурцкая может стать примером для подражания многим своим поклонникам. Будучи незрячей, она смогла завоевать статус звезды российской страды, счастливо выйти замуж за профессора, адвоката и доктора юридических наук Петра Кучеренко и родить сына Константина.

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Кроме того, она ведет активный образ жизни, которым может похвастаться далеко не каждый зрячий человек. Звезда ходит в кино, посещает театры и художественные выставки, а недавно впервые попробовала сыграть в футбол. Как это было Диана показала в личном блоге. Не будем лукавить – здесь не обошлось без поддержки со стороны, но Гурцкая, облаченная в кожаные брюки и сапоги на каблуках, все равно была необычайно счастлива!

«В футбол до этого играть не приходилось… На открытии инклюзивного матча по футболу между командами Общественной палаты РФ и Федерацией спорта слепых», — подписала видео Диана.

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