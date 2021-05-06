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Рейтинг доверия россиян весной 2021 года возглавили Малахов, Хабенский и Галкин

Исследование провел холдинг «Ромир», исключив из списка политиков.

Рейтинг доверия россиян весной 2021 года возглавили Малахов, Хабенский и Галкин
Кого знают и слушают россияне? Фото: Global Look Press

Исследовательский холдинг «Ромир» проанализировал уровень доверия россиян различным инфлюенсерам: блогерам, музыкантам, актерам, телеведущим, спортсменам и другим лидерам общественного мнения. Было опрошено 2400 россиян старше 14 лет, представляющих городское население.

По итогу был составлен топ-100 самых влиятельных личностей (исключая политиков), к чьему мнению прислушивается народ. В верхушку этой сотни попали следующие знаменитости:

  • Андрей Малахов;
  • Константин Хабенский;
  • Максим Галкин;
  • Владимир Соловьев;
  • Дмитрий Нагиев;
  • Никита Михалков;
  • Иван Ургант;
  • Александр Гордон;
  • Юрий Дудь
  • и Ксения Собчак.

Популярные блогеры Илья Варламов и Настя Ивлеева заняли 33 и 34 места, соответственно. Бывший жених Ольги Бузовой Давид Манукян забрался на 67-ю строчку. BadComedian получил 85 место, Ида Галич — 87-е, рэпер Моргенштерн — 95-е.

Рейтинг инфлюенсеров
Рейтинг доверия Ромир (без политиков). Фото: romir.ru

Телеведущий Алексей Пиманов (45 место) и режиссер Федор Бондарчук (60 место) значительно улучшили свои позиции в рейтинге, по сравнению с аналогичным исследованием в начале этого года. Николай Дроздов также «взлетел» и «угнездился» на 31 место. Укрепили свое влияние и Леонид Агутин (64 место), Екатерина Стриженова (39 место), Ирада Зейналова (29 место), Николай Басков (61 место) и Борис Корчевников (29 место).

А вот значительно менее влиятельными стали Игорь Прокопенко (92 место), Владимир Машков (99 место), Гарик Мартиросян (100 место), Михаил Галустян (98 место) и рэпер Тимати (89 место).

А вот среди тех, кто раньше не попадал в топ-100, а теперь появился здесь — Лев Лещенко (59 место), Сергей Бурунов (68 место), Валерий Меладзе (73 место) и Федор Емельяненко (86 место).

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