Много спорта и камин с лепниной: как выглядит детская комната в роскошном особняке Овечкина и Шубской

Маленького Сережу с ранних пор воспитывают в любви к хоккею.

Хоккеист Александр Овечкин вместе со своей женой Анастасией Шубской и сыновьями Сережей и Ильей уже давно живет в Америке. Спортсмен, входящий в состав НХЛ может позволить себе многое, в том числе приобретение роскошного особняка с бассейном и прочими признаками богатства.

Судя по постам в личном блоге спортсмена и его возлюбленной, в доме есть около пяти спален. Имеется домашний кинотеатр, тренажерный зал, отдельная библиотека, несколько детских комнат.

Одну из них — для старшего наследника Сережи — Анастасия засветила в Сети накануне. На обнародованных кадрах видно, что в помещении очень много спортивной атрибутики, особенно хоккейной. Кроме того, имеется сухой бассейн, пластмассовая горка и даже белый камин с лепниной.

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