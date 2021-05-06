Неземная: Волочкова в легкой вуали парео показала обнаженное тело, которому позавидуют модели

Анастасия Волочкова в свои 45 лет смогла вернуться в форму, с которой прославилась как прима-балерина Большого театра. Заслуженная артистка игнорирует критику в свой адрес и продолжает выступать на сцене в театральных постановках.

Ее личная жизнь тоже кипит, однако в последнее время артистка перестала делать ее публичной. Уже давно блондинка встречается с молодым мужчиной, которого старательно скрывает от поклонников. Она лишь назвала его имя – Олег, а в личном блоге показала снимки с ним со спины, либо прикрыв его лицо смайлами.

Сейчас влюбленная пара отдыхает на Мальдивах, а балерина с удовольствием демонстрирует поклонникам свое счастье. Ее последнее видео с островов особенно впечатляет, на нем Анастасия предстает не в привычном бикини, а полностью обнаженной, прикрыв тело лишь легким парео.

Что ж, формам Волочковой действительно можно позавидовать, ведь такой стройностью и подтянутостью обладают даже не все модели.

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