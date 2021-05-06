Русская красавица: Николаев предстал у храма с дочкой в небесном платке и принтованной куртке

Композитор, как и многие россияне, отмечает пасхальные дни со своей семьей.

Православные россияне в настоящий момент продолжают отмечать Пасху, которая, как известно, празднуется 40 дней. Семья Игоря Николаева не стала исключением.

В личном блоге жена композитора показала, как ее поздравляют поклонники, которые пишут ей: «Христос Воскрес!» Артистка ответила традиционно: «Воистину Воскрес!» И украсила свои слова снимком мужа и дочки Вероники, сделанным на фоне храма.

Наследница звезд предстала на фото в образе русской красавицы, облачившись в крутку с цветочным принтом и платок небесного цвета.

Юлия также рассказала своим фолловерам, что ждала появления на свет дочки целых 10 долгих лет. С мужем она вместе уже 15 лет. Проскурякова не скрывает, что их путь не был легким. Иногда они расставались, но вновь возвращались друг к другу, ведь у обоих уже был определенный отрицательный опыт отношений, который мешал им. Но все-таки они преодолели это испытание и теперь наслаждаются обществом друг друга в полной мере.

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