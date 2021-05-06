Советовала Хромченко: Дубцова отметилась на Мальдивах в кюлотах, скрывающих лишний вес

Ирина Дубцова в настоящий момент отдыхает на Мальдивах, выбрав для своего отпуска большой остров недалеко от Мале с прогулочной улицей и сетью магазинов. Певица уже успела отметиться в нескольких летних луках, делая ставку на комфорт. Последний образ звезды не стал исключением.

Знаменитость примерила расслабленный белый комплект, состоящий из рубахи оверсайз и широких кюлотов, дополнив его черными аксессуарами в виде широкополой шляпы, сумки и мюлей.

Аутфит Дубцовой отразил сразу два тренда, которые ранее озвучивала Эвелина Хромченко: белый цвет и утрированную ширину брюк. По мнению ведущей, модели больших размеров не только очень комфортны, но и хорошо скрывают лишний вес. Кроме того, открытые щиколотки придают образу легкости и моложавости.

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