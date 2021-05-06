Скрыть сложно: беременная Арзамасова не смогла застегнуть пальто на животике

Несколько лет фигурист Илья Авербух и звезда «папиных дочек» Лиза Арзамасова скрывали свои отношения. Но в прошлом году тайное стало явным. Более того, именно в 2020-м пара решила сыграть свадьбу. А совсем недавно стало известно, что актриса ждет ребенка.

Арзамасова и Авербух решили лично рассекретить интересное положение актрисы. Судя по размеру животика, девушка, по всей видимости, уже отходила полсрока. Накануне она показала себя во время гастролей в Новороссийске. Животик солидно выглядывал из пальто, которое девушка не смогла застегнуть.

Кого именно ждет Арзамасова, они с мужем не стали сообщать. Должна же остаться хоть какая-то семейная тайна, наверное, подумали звезды.

Напомним, Арзамасова младше своего мужа на 21 год. Познакомились знаменитости на льду, когда «папина дочка» принимала участие в шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Многие поклонники считают, что именно тогда чувства между ними и вспыхнули.

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Для Авербуха, кстати, брак с Арзамасовой стал вторым. До нее 12 лет он был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. Их 16-летний сын Мартин сейчас проживает с отцом и его молодой женой, и, по слухам, отлично ладит с мачехой.

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